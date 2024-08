Fedele: "Osimhen? Spero che resti, è molto più forte di Lukaku"

Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte. Ecco la sua analisi sul momento che stanno vivendo gli azzurri tra campo e mercato: "Napoli è in ritardo sul mercato, ma mi permetto di fare una precisazione su Osimhen. Leggo che prende un milione al mese senza giocare, ma credo che De Laurentiis sia blindato su questo aspetto, magari prevedendo proprio il caso specifico dei mesi estivi. Il Napoli ha pagato la fase difensiva al Bentegodi contro il Verona: Lobotka e Anguissa non possono sostenere la squadra in mediana. Non c'è un argine difensivo, Lobotka deve giocare a tre. Anguissa ha fisicità, ma tatticamente è un po' disattento, va in avanti e porta troppo palla.

Secondo me Conte dovrebbe fare un 3-5-2. Quante squadre possono avere due attaccanti come Raspadori e Simeone? Sono giocatori validi. Il problema è la mancanza di una mezz'ala di inserimento. Se non ci sono giocatori di talento negli ultimi venticinque metri, si fa fatica. Lo schema conta poco. McTominay? Dovrebbe giocare a tre in mediana. Ripeto, chi fa la fase difensiva? Lobotka non ce l'ha. Osimhen? Da tifoso del Napoli, mi auguro che resti. Non scherziamo proprio: è molto più forte di Lukaku".