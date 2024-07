Fedele perplesso: "Con che spirito Di Lorenzo resterebbe?"

L'operatore di mercato Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Con quale spirito Di Lorenzo potrebbe restare? Non lo so, ora pare che la questione si stia appianando, però il problema secondo me resta. Sono quelle cose tipo la solfatara, restano accese e covano.

Per questo vanno gestite bene. Io mi sarei regolato in un altro modo, se lui avesse avuto intenzione di andarsene sarebbe stato meglio farlo andare. Anche perché se ha espresso questa intenzione era perché c’è stato qualche problema col club. Osimhen è invece un dolce problema. Ha una clausola rescissoria e questo significa che spetterà a lui esercitarla: il giocatore può azionarla, ma anche no. E se restasse? Lukaku non può aspettare fino ad agosto. Sino agli ultimi giorni di luglio, forse, sei ancora in tempo; se sfori, però, si fa difficile. Osimhen, tuttavia, potrebbe rimanere e risultare ancora devastante”.