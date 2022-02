Fedele: "Punizione Ounas? Partita era finita, non c'era più furore agonistico"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Gelo del tifo a Napoli? Il presidente ha speso soldi ma ha speso in modo da prendere giocatori per vincere? Io presi Marcio Amoroso, un fenomeno, lo pagai 60-70 miliardi di lire ma da noi fece poco. E lo avevamo preso per vincere il campionato. Dove arriverà il Napoli? Basta che vada in Champions League. La punizione di Ounas? La partita era finita, non c’era più furore agonistico. Dopo il gol dell’Inter Spalletti ha capito che poteva andare in difficoltà la squadra, certo però si poteva tentare un colpo furbesco. Come giocare a Barcellona? A destra io farei giocare Malcuit davanti a Di Lorenzo. Io penserei anche a Demme per dare un po’ di dinamismo, anche se poi ovviamente perdi fisicità. Il Barcellona si prende spazio per giocare ma te ne dà anche. Se non pressato, Fabian Ruiz potrebbe essere una carta importante".