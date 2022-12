Fedele ribadisce: “Se il Napoli non si suicida, quest’anno non ce n’è per nessuno”

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Non ho mai cambiato idea. Io ero di un certo avviso all'inizio di agosto.Poi, a mercato concluso ho visto il Napoli, ho valutato le sue qualità, ho guardato le altre squadre e ho affermato: non c'è partita! Quella di mercoledì sarà la partita della vita per l'Inter. Una vittoria potrebbe illuderli di poter arrivare chissà dove. Ma la verità è che il Napoli è più forte di tutte le altre squadre. Se non si suicida, quest'anno non ce n'è per nessuno.