Fedele: "Scamacca è più completo di Osimhen e trascina di più"

Il noto dirigente, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante “Marte Sport Live” parlando del mercato del Napoli e non solo: “Le dichiarazioni di De Laurentiis su Koulibaly sembrano voler dire ‘noi lo vogliamo ancora ma a certe condizioni’.

Osimhen vale 100 milioni? Per me no, massimo 50 milioni di euro. Io credo che il presidente voleva dire che deve ancora maturare perché è acerbo.

Io non credo che andranno via sia Fabian che Zielinski. Se va via Elmas, insieme a questi due, chi gioca? Andrà via solo uno dei due, al miglior offerente. In questo momento conviene prendere Fabian che è in scadenza.

Scamacca è più completo di Osimhen, trascina di più.

Osimhen ha bisogno di crossatori, serve un esterno che crea l’uno due perché vuole finalizzare col piede forte”.