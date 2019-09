Fedele scettico: "Ma dove andiamo con questo centrocampo? Napoli mortificato dalla Juve per 60'"

Lasciatemi sfogare per favore. Sì, sono arrabbiatissimo, ma non per l’autogol di Koulibaly, ma per i limiti che ha mostrato il Napoli per oltre sessanta minuti di gioco, quando è stato letteralmente mortificato dalla Juve. Sembrava una squadretta senza personalità, priva di una guida, sbandata a metà campo, imbambolata in difesa e inconsistente in attacco. Potrei aggiungere ancora un’altra serie di deficienze mostrate dal Napoli che suonano come campanello d’allarme. Sette gol nelle prime due partite di campionato non credo che abbiano un precedente nella storia del Calcio Napoli. E potevano essere anche di più le reti a carico di Meret. Eppure già nelle amichevoli si era visto il punto debole della squadra che aveva incassato gol a grappoli da tutte le avversarie. Ma Ancelotti cosa ha fatto per tamponare la falla? Ve lo dico io: insieme a Giuntoli e a De Laurentiis ha pensato solo ad assicurarsi un attaccante, invece di cercare sul mercato un centrocampista di qualità, di fisicità e autoritario. I miei lettori sanno bene che da mesi vado ripetendo cosa manca a questo discreto organico fatto di buoni giocatori e basta. Occorre un top player, un uomo di personalità che prenda per mano la squadra e che nelle grandi sfide dia la carica giusta per far risultato. Quindi metto Ancelotti tra i maggiori responsabili di questa preoccupante situazione, visto che ha anche ammesso a fine gara la deludente prestazione dei suoi uomini. Qualcuno obietterà: ma abbiamo fatto tremare la Juve dal 66° minuto di gioco. Vero, ma ad un certo punto ci siamo trovati di fronte a una squadra in affanno, messa male in campo, che nel primo tempo sembrava la Juve di Allegri e non certo di Sarri, e nel finale una formazione sbandata in difesa e, come sempre, fortunata nelle sfide con il Napoli. Di questo passo Ronaldo e i suoi compagni difficilmente arriveranno ai quarti di finale in Champions.