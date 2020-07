Fedele scettico su Osimhen: "'Cosimino' porta al terzo posto? L'obiettivo è un altro..."

Enrico Fedele, ex procuratore, ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione 'Il bello del calcio': "In questa squadra qua, senza Callejon e magari senza Koulibaly, con Cosimino (Osimhen, ndr) fa il terzo posto o secondo posto? Il Napoli ha un obiettivo, ed è Immobile solo che Lotito non lo da!".