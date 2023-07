Fedele: “Se il Napoli tiene Osimhen vince lo Scudetto, è la più forte e altre si sono indebolite”

L'ex ds Enrico Fedele a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", ha parlato della situazione in casa Napoli e non solo

L'ex ds Enrico Fedele a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", ha parlato della situazione in casa Napoli e non solo: “Nel Napoli quest'anno c'è una vera rivoluzione. Non è ancora finita. Se trattiene Osimhen vince il campionato, perché è la più forte e le altre si sono indebolite. Dovesse andare via Zielinski arriverebbe Samardzic, credo però che rimarrebbe comunque la favorita".

Questo Napoli nei titolari come si migliora?

"Nella mia vita ho sempre distinto i giocatori determinanti da quelli importanti. Quelli importanti sono ad esempio Lobotka, ma si può sostituire. Ma quelli determinanti sono quelli che risolvono le partite. Senza Osimhen è un altro Napoli. Kvaratskhelia è uno imprevedibile, ma che ultimamente è stato ingabbiato dagli avversari, che lo hanno conosciuto. Osimhen invece è un animale".