Fedele: "Se soffrirai a Cremona, allora non sei maturo. Spalletti avrà pensato a due gare..."

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Per evitare che la partita di Cremona sia presa sotto gamba dai suoi, Spalletti sicuramente gli avrà ricordato le partite con Empoli e Spezia dell’anno passato che fecero perdere il campionato al Napoli. La verità però è che se vuoi vincere lo Scudetto, e il Napoli per me quest’anno deve vincerlo, in partite come quella di Cremona puoi soffrire 7, 8, 10 minuti al massimo ma poi le devi vincere. Se non riesci a farlo, vuol dire che non sei ancora maturo. Diventi come quel ciclista che straccia gli avversari nella Milano-Sanremo ma non vince mai il Giro d’Italia. Turnover? Credo che due o tre cambi siano necessari, ma non di più. Non c’è bisogno di stravolgere tutto se hai la possibilità di fare cinque sostituzioni a gara in corso. Milan-Juventus? Se la Juve batte il Milan, la squadra di Pioli si ridimensiona e quella di Allegri si rilancia nel gruppo delle pretendenti a un posto Champions, non di più. Non credo proprio che la Juventus possa lottare per lo Scudetto quest’anno".