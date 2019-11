Fedele: "Senza risultati, Ancelotti deve avere il coraggio di dimettersi"

Il dirigente Enrico Fedele ha commentato nella trasmissione "Il Bello del Calcio" le vicende di casa Napoli: "Il Napoli ha dimostrato col Milan di non giocare per Ancelotti, quindi bisogna esonerare il tecnico. Il Milan era esploso nei minuti finali per cui la prestazione con i rossoneri è più grave di quella offerta contro il Genoa. Quando non ci sono i risultati devi avere il coraggio di dimitterti"