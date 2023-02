Fedele: “Spalletti sarà campione d’Italia, ma a fine stagione gli consiglio di lasciare Napoli”

"Per non offuscare il lavoro di Spalletti, è bene che vada via".

TuttoNapoli.net L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Lo scudetto è già del Napoli: il campionato non ha più storia. Il Napoli può vincere la Champions? No, ma c'è grande voracità da parte di tutti: i calciatori vogliono vincere qualcosa. Spalletti sarà campione d'Italia e, secondo me, farebbe bene ad andar via a fine stagione. Se vuole accettare un consiglio, gli dico che deve lasciare il Napoli. Vorrei che passasse alla storia per il titolo vinto. Un ciclo non si apre con un allenatore.