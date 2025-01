Podcast Fedele su Kvara: "Un campione, è stato trattato malissimo"

Ai microfoni di 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele.

Roma, di parla di rinnovo. Lei che farebbe?

"La cifra è importante, ma parto da un principio: i giocatori di qualità devono giocare sempre, ma si sa che Dybala non gioca tutte le partite e non può pretendere uno stipendio alto. ma con un fisso magari di 5 mln e con dei bonus con cui può arrivare a 7-8, allora si può fare un sacrificio per uno con questa qualità. Per me Dybala è l'unico fuoriclasse che c'è in Serie A".

Kvaratskhelia in uscita dal Napoli: come valuta la sua esperienza italiana?

"Non è un fuoriclasse lui. Molto spesso nel mondo del calcio si usano sostantivi come campione o fuoriclasse eccedendo. Lui è un campione, che è stato trattato malissimo, perché dopo lo Scudetto meritava di più come contratto. Sembrava si fossero messi d'accordo ma ha perso due anni di adeguamento il calciatore. E oggi è diverso da una volta, i giocatori sono delle aziende e devono monetizzare".

Neres come lo giudica?

"E' totalmente diverso da Kvara, che è il giocatore che tira più in porta. Neres è solista, è da calcetto".