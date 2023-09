Fedele sulla reazione di Osimhen: "Rotte le giarretelle! Obiettivo massimo è il quarto posto"

Enrico Fedele è stato ospite de “La Domenica Azzurra”, approfondimento domenicale di OttoChannel sul canale 16 del digitale terrestre:

Enrico Fedele è stato ospite de “La Domenica Azzurra”, approfondimento domenicale di OttoChannel sul canale 16 del digitale terrestre: “In questo momento il Napoli è un grande caos! La reazione di Osimhen, dopo quella di Kvara, rende palese un fatto: che la squadra ha delegitimato l’allenatore che non ha più il controllo. Come si dice a Napoli si sono rotto le giarretelle! Il messaggio del presidente? Non poteva dire altro, ma il momento è delicato.

Resto convinto che Garcia andrebbe esonerato già in questo momento, ma chi vai a prendere? Non vedo in giro grandi candidati. Di sicuro c’è un fatto: quest’anno l’obiettivo non è lo scudetto, ma l’accesso alla Champions League arrivando tra le prime quattro".