Fedele svela: "Donadoni voleva Fabio Cannavaro, ma ADL disse di no"

L'ex dirigente sportivo e procuratore Enrico Fedele ha svelato un retroscena di mercato ai microfoni di Televomero: "Donadoni chiamò Fabio Cannavaro per farlo venire a Napoli, ma De Laurentiis disse che non avrebbe mai preso gente oltre i trent'anni. Per Fabio non sarebbe stato un problema economico. Mentre ero presente in uno studio di una trasmissione televisiva seguivo la trattativa sul telefono".