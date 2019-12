Fedele: "Tifosi infastiditi dalle promesse da campagna elettorale, rosa sopravvalutata da Ancelotti"

Enrico Fedele, ex dirigente, ha parlato ai microfoni della trasmissione 'Tutti convocati' su Radio 24, soffermandosi sul momento del Napoli: "Napoli fuori dalla corsa Champions? Non c'è nulla da fare. Questo è un ciclo chiuso, servirebbe un miracolo. Gattuso è l'unico che in questo momento può dare uno shock alla squadra. Le vere squadre su cui deve fare la corsa il Napoli sono le due romane. Il Napoli deve andare avanti e provare a vincere almeno la Coppa Italia. Al quarto posto non guardo più, servirebbe un suicidio di tre squadre almeno. Cosa ha dato fastidio ai tifosi del Napoli? Gli annunci di inizio stagione, promesse da campagne elettorale. La squadra è stata molto sopravvalutata da Ancelotti in estate".