Fedele: "Vadano via tutti i big, hanno dimostrato di non saper affrontare le gare importanti"

Enrico Fedele, ex procuratore, si è espresso così sui temi d'attualità di casa Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne, Koulibaly e gli altri big della squadra dovrebbero andar via tutti perché hanno dimostrato di non essere in grado di affrontare le gare importanti con la giusta serenità, servono calciatori di esperienza. Silenzio stampa? E' stato giusto a metà: utile a ridare serenità all'ambiente, ma poi è durato troppo".