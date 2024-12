Fedele vota Danilo: “Affidabilità e leadership, prenderei lui in difesa”

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Come si toglie, ora, Neres dal campo? Cosa ha dato di più di Kvara? La velocità che mancava. Questo ragazzo nell'uno contro uno, è quasi imprendibile, anche se ad Udine ha trovato a marcarlo un corazziere di un metro e novanta con un passo totalmente diverso. Neres, a mio avviso, deve essere un po' più preciso nella rifinitura. Non è detto che non possa giocare insieme a Kvara. In occasione del gol, ha svirgolato e tirato malissimo? Anche nell'altra azione... E' molto furioso, va più veloce della palla ed è scoordinato. Però, ha rapidità e resistenza. Ha una frequenza di passo che altri non hanno.

Neres nuovo Lavezzi? Nella resistenza e nel cambio di passo, forse sì. Ma non è il Pocho. Lavezzi più veloce? Era più resistente nella corsa. Matic? Non può giocare nel Napoli, perché è lento. Può fare l'alternativa di Frank Anguissa? No: è un giocatore di pensiero, più che di passo. Per le caratteristiche che ha non va bene.

Kiwior? L'importante è che arrivi un difensore affidabile. Danilo? Lui è affidabile ed è un leader, come ne servono al Napoli. Chi prenderei, tra i due? Il brasiliano: non c'è dubbio. Biraghi per Spinazzola? Non so... In primis, devi trovare squadra a Spinazzola. Sono giocatori diversi. L'ex Roma non eccelle in fase difensiva, ma ha una sgambata unica. La negatività sta nella sua fragilità fisica”.