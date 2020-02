Feltri contro Commisso: "Chi attacca i giudici sportivi negli States viene linciato"

"Non c’è niente di più inutile e ozioso che contestare gli arbitri, che hanno ragione specialmente se hanno torto. Essi si autogovernano come i magistrati e quindi agiscono in proprio e il loro lavoro è insindacabile per definizione. Metterli in discussione è tempo perso". Dalle colonne di Tuttosport Vittorio Feltri torna sulle polemiche tra Rocco Commisso e la classe arbitrale su presunti favori arbitrali alla Juventus dello scorso weekend: "Mi stupisce che pure Rocco Comisso, presidente simpatico della Fiorentina, abbia dato fiato alle trombe della protesta vana. Lui che, avendo vissuto a lungo negli Stati Uniti, dovrebbe sapere un particolare: chi parla male dei giudici sportivi viene pressoché linciato. Non appena rientrato in Italia egli invece si è subito adeguato al vizio nazionale di dare addosso all’uomo che, avendo fischiato un rigore o due contro un club e a favore di un altro, passa per delinquente".