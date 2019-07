Feralpisalò, Zenoni: "Col Napoli non c'è paragone, siamo qui per allenarci. Saremo propositivi"

Damiano Zenoni, allenatore della Feralpisalò, squadra che domani affronterà il Napoli in amichevole a Dimaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo ambiziosi, proponiamo un calcio offensiva ma chiaramente sulla carta non c'è paragone con il Napoli. Siamo qui per allenarci. Sono convinto che il Napoli sarà un grandissimo campionato perché ha tante individualità e uno dei migliori allenatori del mondo. Domani voglio vedere una squadra propositiva, visto che siamo allestiti per provare ad andare in B".