Ferlaino: "ADL cederà il Napoli agli arabi?". La risposta dell'ex presidente

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A: "Il Napoli potrebbe essere ceduto agli arabi? No, credo che cu sia una possibilità del genere. Il fondo arabo, per investire sul club azzurro, vorrebbe un ritorno economico che, al momento, penso sia impossibile. Comprerebbero sempre chi ti dà un ritorno commerciale. Gli arabi acquisterebbero le milanesi, non il Napoli".