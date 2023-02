Ferlaino: "Aspetto solo l’aritmetica per lo scudetto. Vi dico quando…”

Cosa prevedo? Quello che tutti pensano e nessuno dice, per ovvi motivi: ma io ora posso derogare, so che non ci sono avversari, né pericoli.

TuttoNapoli.net © foto di TUTTOmercatoWEB.com Corrado Ferlaino, presidente del Napoli entrambe le volte in cui gli azzurri hanno vinto lo scudetto (1987 e 1990), ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “Non è cambiato nulla. Il sentimento è identico, si chiama amore. Poi, all’epoca, alla fine del primo tempo me andavo via dallo stadio, mentre ora al 45' spengo tutto e comincio a girare per casa. Se il Napoli sta vincendo, quando immagino sia finita, riaccendo la tv; e se però le cose stavano andando male, provo a vedere se funziona cambiare il televisore.