Ferlaino: “Conte è un vincente, una fortuna averlo trovato libero. Kvara? ADL lo accontenti"

vedi letture

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, è stato intervistato dal TgR Campania.

Se si aspettava il Napoli primo? “Il tifoso spera sempre, forse non me l’aspettava ma lo speravo. Conte è un ottimo allenatore, un uomo vincente, è stato certamente una fortuna trovarlo libero. Il mio Napoli era più di uomini che di allenatori come bravura, certo avere Maradona in campo non c’era nemmeno bisogno di avere l’allenatore”.

Conte è il Maradona di questo Napoli? “Non esageriamo, è meglio non esagerare”.

La cosa migliore fatta da Conte? “Ha sistemato la squadra molto bene, soprattutto sulla sinistra. Prima aveva solo la destra che spingeva molto, adesso ce l’ha anche a sinistra. Dove va la palla c’è un Napoli che spinge”.

Un consiglio ad ADL su cosa fare con Kvara? “Un presidente perde sempre contro i giocatori, quindi deve accontarlo e non parliamo più”.

Ha paura che ADL possa raggiungerlo come numero di Scudetti? “Non me ne frega niente, anzi glielo auguro con tutto il cuore”.