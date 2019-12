Ferlaino intervistato da Moggi: "ADL aveva preso Ancelotti per evitare le critiche"

Luciano Moggi intervista il suo presidente Corrado Ferlaino. Lo fa sulle colonne del quotidiano Libero. L'ingegnere parla così dell'arrivo di Ancelotti e poi del successivo esonero: "Secondo me fu preso per tamponare la partenza di Sarri, che aveva fatto molto bene, quasi un ombrello, senza però tener conto delle caratteristiche dei giocatori che gli venivano messi a disposizione. Occorreva un grande nome per evitare le critiche e De Laurentiis, da buon politico, lo individuò proprio in Ancelotti" le sue parole.