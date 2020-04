Ferlaino: "La stagione deve ricominciare, che dovrebbero fare Benevento e Liverpool?"

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport-Stadio parlando di cosa accadrà a questa stagione: "Io la fermerei soltanto se il Napoli fosse in testa, la stagione. Ma il momento richiede risposte serie: penso sia giusto, quando sarà possibile, andare avanti. Perché sarebbe tremendamente iniquo negare al Benevento la promozione in Serie A. Ha 20 punti di vantaggio sulla seconda, ha perso una sola partita e le ha vinte praticamente tutti. Il Liverpool che dovrebbe fare, buttare via la Premier? Il calcio avrà di nuovo il suo tempo e dovrà ricominciare da dove si è fermato".