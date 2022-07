Ferlaino non ci sta: "Inconcepibile l'addio di Mertens! ADL è stato furbo con quella visita a casa..."

Così parla Corrado Ferlaino nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport sull'addio di Dries Mertens.

"Per assurdo capisco di più la situazione di Insigne, maturata molto tempo prima. Ma perdere un giocatore di questa personalità, uno legato e innamorato della città non lo concepisco". Così parla Corrado Ferlaino nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport sull'addio di Dries Mertens.

"Un belga-napoletano che vive a Palazzo Donn’Anna, dove vorrei abitare anche io, uno dei posti più belli che ci sia. Un ragazzo intelligente, un attaccante ancora integro. De Laurentiis è stato molto furbo con quella visita che gli ha fatto a casa. Ma con un rinnovo in ballo non si può andare solo per festeggiare la nascita di un bimbo… con tutto il rispetto»".