Ferlaino ricorda: "Difficile trovare i soldi per Maradona, ci facemmo aiutare da una banca"

L'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Sono stato fortunato nell'affare-Maradona. La cosa più difficile fu trovare i 16 miliardi e mezzo per pagare Maradona. Qualche anno prima i napoletani si erano rivoltati per l'acquisto di Savoldi per 1 miliardo e 400 milioni, dicevano che a Napoli non c'erano le fognature ad esempio, che Napoli aveva fame. Ma lo prendemmo comunque. Ci facemmo dare i soldi da una banca. Il mio augurio è che si curi bene la salute. So che non sta molto bene e questo mi dispiace. La prima volta che lo vidi era a Barcellona, a casa sua. Così l'ho conosciuto. Era molto emozionato nel venire a Napoli, io ero più emozionato di lui e quindi ci dicemmo poco o nulla".