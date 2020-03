Ferlaino rimugina: "La Juve e Orsato hanno tolto uno scudetto al Napoli"

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, in un videomessaggio per il Club Napoli Lussemburgo, pubblicato poi sui social, si è così espresso: "In sette anni abbiamo vinto tutto ciò che potevamo vincere, con il più grande giocatore di tutti i tempi. Il Napoli attuale ha combattuto quasi alla pari per tanti anni con la Juventus e quasi è arrivato lo scudetto, ma Orsato in quell'Inter-Juventus non ha espulso Pjanic e ci fu la vittoria della Juventus come tutti sappiamo".