Ferrara a Tiki Taka: "Mughini, questa santificazione di Diego è in tutto il mondo! Non solo a Napoli!"

Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, commentando il tema delicato riguardo la scomparsa di Diego Maradona: "Vorrei dire a Mughini che questa santificazione di cui lui parla non è solo della città di Napoli ma del mondo intero. In quanto a santi, ho voluto fare una ricerca: ci sono stati personaggi adorati che hanno fatto vita dissoluta, ma che Diego sia celebrato per la gioia che è riuscito a dare, questo gli è dovuto. E' morto solo? Questo provoca enorme tristezza per chi ha avuto modo di conoscere Diego, agli amici veri. Evidentemente negli ultimi periodo sicuramente la sua vita ha avuto diversi problemi e non tutti quelli che gli sono stati vicino erano amici".