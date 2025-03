Ferrara assicura: "Scudetto? Conoscendo Conte, continuerà a dare fastidio fino all'ultimo"

vedi letture

Intercettato dai microfoni di SportMediaset, il grande ex di Juventus e Napoli Ciro Ferrara, attualmente talent di DAZN, ha rilasciato delle dichiarazioni.

Thiago Motta sta per saltare alla Juventus.

"Non lo so, difficile entrare in questi temi. Inevitabilmente i risultati influenzano tantissimo lo stato d'animo dell'ambiente. Vale per la Juve ma per qualsiasi squadra, non so... quando viene esonerato un allenatore, e io ci sono passato anche se per poco, dispiace sempre che possa succedere, ma sappiamo altrettanto che questo è il nostro ambiente. E quando non ci sono risultati questo può succedere".

Com'è l'ambiente Juve dopo due sconfitte così pesanti?

"Un momento delicato e difficile per la Juventus, momenti in cui bisogna unirsi ancora di più, cercare di tirarsi fuori da queste situazioni. L'unica cosa è che oggi è difficile trovare qualche leader carismatico che possa far capire cosa voglia dire indossare la maglia della Juventus, quali sono le responsabilità e gli obiettivi, perché quando arrivi alla Juventus sai benissimo che devi lottare per vincere. Poi puoi riuscirci o no, ci sono anche gli avversari evidentemente, ma è chiaro che devi puntare a questo obiettivo".

Tudor o Mancini alla Juventus?

"No, non lo farei mai, perché non sono io a dover fare una scelta vuole dire anche assumersi delle responsabilità e quindi lascio il compito a chi ha la competenza. Conosco entrambi, con uno ci ho giocato insieme e con l'altro ci ho giocato insieme in Nazionale e anche come avversario, ma non posso sicuramente esprimermi".

Capitolo Scudetto?

"Intanto, rispetto agli ultimi anni dove Napoli e Inter hanno fatto il vuoto dietro di loro, quest'anno è un campionato vincente e appassionante. Prima era avvilente la corsa alla qualificazione alla Champions League e all'Europa League, invece oggi diventa fondamentale questa corsa a tre. Vede ancora l'Atalanta che ha comunque un calendario abbastanza complicato, ma sono tre squadre che meritano di essere in quella posizione, e poi vedere come andrà a finire. L'Inter ha la rosa più completa, anche se adesso ha qualche infortunio, il Napoli rispetto all'anno scorso sta facendo un campionato strepitoso e, conoscendo Antonio, continuerà sicuramente a dar fastidio fino all'ultimo. Di questo ne sono convinto. È vero che nelle ultime giornate ha perso un pochino di punti ma prima aveva fatto un filotto di risultati importanti e che la tengono al secondo posto. È ancora tutto da giocare".