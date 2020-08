Ferrara: "Chi partirà dalla panchina può essere fondamentale, serve un po' di cazzimma"

Ciro Ferrara, ex difensore azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per chi avrà la fortuna di scendere in campo giocare al Camp Nou sarà una bellissima cosa. L'assenza del pubblico è la morte del calcio, ma per il Napoli potrebbe essere un vantaggio. Vincere a Barcellona e superare il turno in Champions League non è facile. La Juventus è stata l'ultima italiana ad espugnare il Camp Nou, lo facemmo con un risultato identico al punto di partenza del Napoli: partivamo dall'1-1 e vincemmo 2-1 lì. Quella gara fu nostra grazie ai cambi, magari accadrà lo stesso per il Napoli. Potranno risultare fondamentali quelli che entreranno dalla panchina. Ci vuole un po' di cazzimma".