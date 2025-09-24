Ferrara: "Ero convinto della permanenza di Conte, ora aumentano le aspettative"

vedi letture

Oggi lo stadio dei Pini-Bresciani di Viareggio riparte, con l’inaugurazione ufficiale dell’impianto. A margine dell'evento ha parlato Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Ho tanti ricordi legati a questo stadio. Ricordo perfettamente le edizioni del 1984/85 e del 1985/86, quando partecipai come giocatore. Poi ci sono tornato per leggere il giuramento, e successivamente come responsabile del settore giovanile della Juventus, togliendoci anche la soddisfazione di vincere il torneo. È un luogo a cui tengo tantissimo, che mi riporta indietro di molti anni e alle emozioni che provavamo nel venire qui a disputare questo torneo. Perché era davvero unico nel suo genere.

Quando ero al Napoli ero già nel giro della Prima squadra, ma con la Primavera partecipavo soltanto al Torneo di Viareggio. Per me era un’occasione importante per avere visibilità e confrontarmi con altre realtà".

Il Napoli?

"Ovviamente aumentano le aspettative nei confronti del Napoli. Ero convinto che Conte sarebbe rimasto per proseguire il suo percorso, e così è stato. In campionato ha iniziato bene, al di là del valore delle avversarie affrontate finora. In Champions League ha la possibilità di essere protagonista, perché dispone di una squadra davvero forte".