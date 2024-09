Ferrara: "I tifosi della Juve non smetteranno mai di amare Conte"

L'ex difensore di Napoli e Juventus, Ciro Ferrara, ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della gara dell'Allianz Stadium.

"Il popolo napoletano adora Antonio, ma credo che il popolo juventino non possa smettere di amarlo. La stessa cosa vale per Antonio, che si è innamorato di Napoli, dei suoi tifosi, del progetto, ma che è legato alla Juve e a Torino. Mi fa venire in mente la canzone di Celentano, Storia d’amore. Racconta di un amore capriccioso, inizialmente respinto, dall’epilogo inaspettato.

“E per farmi ingelosire, quella notte lungo il mare è venuta con te”. Il mare in questa storia è quello del Golfo di Napoli, la notte è quella della sua firma. Vedo molto romanticismo e poesia in questo incontro. Avremo tutti il batticuore, anche io. Il batticuore del tifoso. Per chi tifo? Per la squadra della mia città, la radice non si può cancellare. Ma la Juve e Torino per me rappresentano molto, per loro provo enorme gratitudine. Chi può decidere Juventus-Napoli? Koopmeiners, di livello stratosferico. E Kvara".