Ferrara: "Niente uscite stizzite. Difficile immaginare uno che manda Conte a quel paese"

Ciro Ferrara, ex giocatore e oggi commentatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Monza parlando dell'avvio degli azzurri e delle dichiarazioni del tecnico partenopeo.

Niente più uscite stizzite o giocatori che litigano fra di loro, parla solo Conte in campo.

"Tu ti immagini se uno esce e manda a quel paese Conte? È una roba che è difficile da poter ipotizzare".

Conte ha cambiato modulo per McTominay...

"Parte da centrocampista ma poi si va a mettere sottopunta e di conseguenza non c'è più necessità che Kvaratskhelia e Politano vengano dentro al campo, perché quella posizione la occupa McTominay".

Il migliore in campo contro il Monza?

"Politano, non soltanto per il gol ma anche per il grandissimo lavoro".