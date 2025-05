Mediaset, Zazzaroni sul futuro di Conte: “Se ADL impazzisce e gli dice questa cosa qui…”

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Juventus? Le voci sono pesanti in generale, John Elkann pare deciso a fare cambiamento molto forti in società. Il nuovo dirigente non tiene Tudor?

Conte non va alla Juve? Io firmo ad oggi, poi se De Laurentiis impazzisce e dice a Conte guarda va bene così, non ti do questi giocatori ed in Champions gioca Zazzaroni allora Conte può dire me ne vado. Ma non ci sono in questo momenti gli elementi per dire cose del genere, poi nel calcio non si sa mai, ho visto Ronaldo al Milan, Conte all’Inter, Capello alla Juve, può succedere tutto ma oggi è bloccato al Napoli per me”