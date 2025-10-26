Ferrara sul rigore: "Contatto c'è. Di Lorenzo è avanti a Mkhitaryan, prende posizione!"

Ciro Ferrara, ex calciatore e oggi opinionista, ai microfoni di DAZN ha detto la sua opinione sul calcio di rigore fischiato al Napoli per il fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo: "C'è un contatto e soprattutto Di Lorenzo è davanti a Mkhitaryan, quindi prende posizione! Ora non so se il rigore è stato fischiato perché c'è stata una forte intensità nel contatto, ma sinceramente Di Lorenzo ha fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi giocatore. Poi ovviamente chi lo subisce oggi sarà nervoso".