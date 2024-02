Ferrari su Calzona: "Uno stratega, ha dimostrato di saperci fare alla prima occasione"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Fabrizio Ferrari, giornalista e direttore di Allenatori.net.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Fabrizio Ferrari, giornalista e direttore di Allenatori.net: "Conte gioca in maniera diversa, bisognava dare una continuità al gioco di Spalletti: sono passati mesi, i giocatori non sono degli interruttori, ma Ciccio Calzona è un allenatore in grado di fare il meglio. Sarebbe limitativo pensare che lavora solo in campo, lui è uno stratega, prepara la partita, è un match analyst, un allenatore, un preparatore sul campo, un mix e quando ha avuto la prima occasione di allenare, ha dimostrato di essere pronto. Oltremodo, ci sono suoi giocatori, tra cui Lobotka. Adesso ci sarà bisogno di tempo per poter incidere sulla squadra, ma sono convinto che le piccole cose si vedranno nelle prime partite. Io avrei fatto prima questa scelta, è stata sbagliata la scelta di Garcia, si vedeva che la squadra non era in linea con l’ex allenatore.

È Calzona ad aver individuato le potenzialità di Mertens come punta? Una delle tante cose. Lui ha ottimi rapporti con molti giocatori, molti li ha fatti crescere, a Jorginho gli creava esercitazioni per farlo crescere come vertice basso. Ce ne sono di cose da raccontare. È molto intelligente anche a calarsi in una realtà nuova. Hamsik a Napoli? Il problema è che la Federazione slovacca gli ha dato già un permesso per fare questo doppio ruolo, c’è bisogno di qualcuno che resti per dare continuità. Inoltre, lui ha un suo settore giovanile ed era impensabile che lasciasse tutto per tornare a Napoli.

Sinatti? Una creatura di Calzona che ha avuto, tra l’altro, come suo giocatore".