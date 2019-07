Ferrario: "James arriverebbe in un gruppo forte ma a cui manca qualcosa, i giocatori lo sanno..."

Moreno Ferrario, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Di solito a fine campionato si andava in vacanza, ma quando il Napoli doveva acquistare Maradona io rimasi in giro per le trasmissioni per capire se arrivava o no. Ora, con James, il discorso è diverso perché arriverebbe in un gruppo che è già forte, a cui però manca qualcosina per vincere. E lo sanno i calciatori stessi, per cui James si integrerebbe benissimo, sarebbe accolto bene".