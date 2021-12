Ferrero dal carcere alla Gazzetta: "Mi è crollato il mondo addosso, perché sono qui?"

La Gazzetta dello Sport di oggi riporta alcuni pensieri del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero dopo cinque giorni di detenzione in seguito all'arresto degli scorsi giorni: "A settant’anni, trovarmi qui mi fa crollare il mondo addosso e non riesco a farmi una ragione di tutto questo. Sto scrivendo un libro, cambio titolo e finale. Perché mi trovo qui? Sono preoccupato, perché ho seicento dipendenti sotto di me che adesso rischiano di non avere più un lavoro. E poi ho un altro grande pensiero: vorrei sentire i miei figli e vorrei fare una telefonata anche a Quagliarella. Devo fare i complimenti a chi dirige questa struttura. Sono dei signori, mi hanno trattato bene, fanno ottimamente il loro lavoro, sono soltanto sottopagati".