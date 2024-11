Ferri esalta Buongiorno: "Gestisce in modo incredibile la difesa nonostante sia giovane"

vedi letture

Giacomo Ferri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno e Rrahmani? Non voglio essere presuntuoso, ma non mi stupiscono le prestazioni di Buongiorno. Ho sempre detto che questo calciatore sarebbe utile alla nazionale ed al Napoli per tanti anni, gestisce la difesa in modo incredibile. Un difensore che riesce a limitare gli attaccanti senza far falli è un fenomeno.

Rrahmani è molto più esperto, ma chi gestisce il reparto difensivo del Napoli è Buongiorno che è quello più giovane. Ciò vuol dire che Buongiorno è sopra di tutti, non è un caso che Conte l’abbia scelto. Il carisma di Conte lo aiuta moltissimo”.