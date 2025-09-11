Podcast Ferri non si sbilancia su Fiorentina-Napoli: “Partita complicata per entrambe”

In diretta su TMW Radio, spazio a Giacomo Ferri. Storica bandiera del Torino, tra le altre dichiarazioni si è concentrato anche sull'imminente Fiorentina-Napoli: "Forse è meglio affrontare una squadra così forte. Dopo una campagna acquisti così importante, hai tenuto Kean, è giusto che hai pressioni. Giochi contro i campioni d'Italia, ma è giusto che l'input che viene dato è quello di vincere. Deve essere la mentalità di tutti i professionisti. E' una partita complicata per entrambe, poi dipenderà dall'approccio".

In mezzo al campo qualche scelta discutibile, come Fazzini fuori e Ndour titolare: "L'allenatore vede tutto in settimana, se non fai giocare quello che ha più qualità vuol dire che ti vuoi fare del male da solo, ma non credo che Pioli faccia così. Se sceglie così ci sarà un motivo, non posso pensare che un allenatore si faccia del male da solo”.