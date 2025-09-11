Felipe Melo: “Scudetto? L’Inter è la più forte, ma il Napoli ha qualità: sarà testa a testa”
Il centrocampista brasiliano Felipe Melo, doppio ex della sfida tra Inter e Juventus, parla così di Lautaro Martinez, attaccante che vede ai vertici del calcio mondiale già oggi: "È tra i primi tre del mondo! Nel 2024, al Pallone d’Oro, avrebbe meritato ben più del settimo posto", ha detto oggi nell'intervista alla Gazzetta dello Sport.
La Juve può lottare per lo scudetto?
"La gara con l’Inter dirà se potrà farlo. Ho visto i bianconeri al Mondiale: contro il City sono stati vergognosi. Tudor non mi fa impazzire, non sembra niente di eccezionale. In campionato è partito bene, ma è contro squadre come l’Inter che deve fare la differenza".
Chi è la favorita per il titolo?
"L’Inter è la più forte, ma il Napoli ha qualità. Sarà un testa a testa".
