Oggi torna Anguissa: la decisione di Conte per la Fiorentina
Come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, oggi è il giorno di Anguissa. L’ultimo a rientrare dagli impegni con le nazionali raggiungerà in queste ore i compagni a Castel Volturno, completando il gruppo a disposizione di Conte in vista della trasferta di sabato sera al Franchi contro la Fiorentina. Il centrocampista del Camerun ha chiuso la parentesi con la sua nazionale con una sconfitta pesante a Capo Verde, che complica la corsa verso i prossimi Mondiali.
Per lui un viaggio intercontinentale e subito la necessità di ricaricare le energie: sabato a Firenze dovrà fare gli straordinari dopo aver giocato 160’ in due partite (70+90). Conte infatti dovrebbe schierarlo in campo dal primo minuto, con la conferma dei Fab 4 sulla linea mediana che appare lo scenario più probabile.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
