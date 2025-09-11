Adani incorona Conte: “Fuoriclasse della Serie A e tra i 3-4 più influenti al mondo!”

Elogio ad Antonio Conte da parte di Lele Adani. Nel corso di Viva El Futbol, l’ex difensore e attuale opinionista ha tessuto le lodi dell’allenatore del Napoli: “Antonio Conte sarebbe andato via. Ci sono stati un paio di fattori: è stato travolto dall’amore della gente e poi c’è stata la condivisione con De Laurentiis. Si sono messi a tavolino e secondo me quello che il presidente non aveva dato durante l’anno quando era partito Kvara, ha promesso di restituirglielo in estate.

Quindi nei giorni post scudetto c’è stato amore e programmazione e delle promesse che sono state mantenute. Conte resta il fuoriclasse della Serie A e tra i 3-4 allenatori più influenti al mondo. Conte dopo essere stato fermo dopo l’esperienza al Tottenham si è evoluto, ha rinnovato le idee. Lui trova le emozioni e l’entusiasmo nel lavoro, nella fatica, nello studio, nell’aggiornamento”.