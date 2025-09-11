Iannicelli crede nel Napoli: “In Champions non ci sono 8 squadre più forti”
Il giornalista Peppe Iannicelli, ai microfoni di Canale 21 ha parlato delle prospettive del Napoli: “Io credo che quest’anno il livello delle ambizioni debba salire in Champions. È chiaro che la squadra che ha sul petto il tricolore deve difenderlo fino all’ultimo secondo e sono convinto che il Napoli sia la squadra da battere.
L’ho detto, l’ho scritto e lo ripeto con totale convinzione. Detto ciò, ci sono 8 squadre più forti del Napoli in Champions? Per me no. Secondo me l’ingresso nelle prime 8 è la piattaforma da raggiungere, poi se il Napoli sfonda il tetto dei quarto e arriva in semifinale credo sia una stagione da incorniciare”.
