Bertoni esalta De Bruyne: "Farà fare al Napoli un salto di qualità incredibile"
L'ex attaccante Daniel Bertoni, che ha giocato sia per la Fiorentina che per il Napoli (prossime avversarie in campionato) è intervenuto su Radio FirenzeViola: "Ho visto che la Fiorentina ha cambiato tanti calciatori, ha una panchina più lunga, è fondamentale per lottare per qualcosa di importante nel campionato italiano. L'attacco sulla carta è un attacco molto forte però ha segnato solo un gol nelle prime due partite. L'equilibrio lo deve trovare l'allenatore, i gol arriveranno. Kean ha bisogno di molto spazio, ha una potenza incredibile, ma l'allenatore saprà come sistemare lui e la squadra".
Il miglior centrocampo della Serie A è quello del Napoli?
"È sicuramente il centrocampo più forte insieme a quello dell'Inter. De Bruyne è un calciatore che farà fare al Napoli un salto di qualità incredibile".
Che ne pensa dell'acquisto di Dzeko?
"La qualità più importante di Dzeko è l'esperienza, ma anche i suoi gol. È stato importante aver comprato tanti giovani per formare una squadra per il futuro e i ragazzi al contempo possono farsi le ossa in serie a che è un campionato difficile".
