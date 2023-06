Festa Scudetto, Sindaco Manfredi: “È stata una grande vittoria della civiltà dei napoletani”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato a RaiNews24 la festa per la vittoria dello scudetto del Napoli andata in scena ieri

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato a RaiNews24 la festa per la vittoria dello scudetto del Napoli andata in scena ieri: “È stata una grande vittoria della civiltà dei napoletani. È stata una festa di popolo straordinaria, centinaia di migliaia di persone hanno festeggiato con grande gioia. Sono arrivati da tutte le parti del mondo, un momento di socialità e un messaggio positivo non solo per lo scudetto ma per come la città si è comportata”.