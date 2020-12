Festa su Koulibaly: "Se è concentrato è il difensore più forte del mondo"

Nel corso di 'Radio Goal', Gianluca Festa, ex difensore del Cagliari ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Del ritorno di Nainggolan si parlava già da mesi ed era auspicato da tutti a Cagliari, contro il Napoli però non potrà giocare. Il Napoli è un’ottima squadra, stimo Gattuso perché è un allenatore che riesce a dare la sua impronta. La squadra è reduce da tre risultati negativi ma credo cha abbia risentito dalle condizioni di salute di Gattuso e anche dei tanti giocatori infortunati. Comunque sono sicuro che Il Napoli si riprenderà presto, è una squadra forte con un buonissimo organico.

Rog infortunato? MI dispiace molto per l’infortunio di Rog, si era adattato molto bene alla nuova posizione che gli aveva dato Di Francesco. Il Cagliari ha ottimi giocatori: Godin, reduce purtroppo dal Covid, e Joao Pedro, poi ci sono ottimi giovani come Sottil e Simeone. Il Cagliari non ha ancora trovato un equilibrio nei risultati, riesce a fare ottime partite e poi incappa in brutti risultati. Di Francesco è stato molto intelligente ha cambiare il modulo di gioco. Ci si aspetta molto da questo Cagliari, ma per ora sta ancora facendo un po’ di fatica.

Godin? Doveva fare la differenza in difesa ma ha avuto problemi fisici. Poi non è questione solo di un giocatore il prendere diversi gol, deve essere la squadra tutta brava a difendere, ci vuole il giusto equilibrio.

Koulibaly? Se concentrato è il più forte difensore del mondo, quando invece prende delle licenze e vuole impostare lui il gioco allora commette degli errori. Per me il difensore deve essere bravissimo a difendere, se sbaglia qualche passaggio non importa. Ai miei tempi era diverso, l’allenatore ci contava i cross che concedavamo agli avversari. Si sta perdendo un po’ lo spirito del difensore, che deve essere aggressivo".