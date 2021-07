Figc, Calcagno: "Vaccini e calciatori, vi spiego tutto. Riforma campionati? Dobbiamo cambiare regole"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Umberto Calcagno, vicepresidente Figc e presidente Aic: "Due settimane fa abbiamo scritto tutti i nostri associati di vaccinarsi, perché il modo migliore per preservare la propria salute, quella dei compagni di squadra e delle proprie famiglie. Capisco i dubbi, li abbiamo avuti tutti, ma dobbiamo affidarci alla comunità scientifica. Il nostro sistema è stato bravo a ripartire in un momento disperato come quello di due campionati fa, ora con i vaccini sogniamo di poter tornare un po' di normalità e speriamo che tutti lo facciano. Si tratta di 1-2 casi per squadra, dove ci sono riflessioni aperte. Domande frequenti sui vaccini? Non ci sono riflessioni fatte a livello personale con chi ha deciso di non vaccinarsi, tutto il nostro mondo sente l'esigenza di vaccinarsi. Tanti che non si erano vaccinati all'inizio ora lo stanno facendo, tutto il mondo del calcio italiano sta facendo quanto possibile per fare in modo che siano tutti vaccinati. Juventus in isolamento? La prevenzione è fondamentale, noi che siamo ripartiti prima di altri con un protocollo rigidissimo, oggi che stiamo iniziando a vedere una convivenza con una pandemia di questo tipo, mi auguro che tutto possa andare per il meglio. Riforma dei campionati? Dobbiamo cambiare le regole di convivenza e la distribuzione delle risorse, a breve ci ritroveremo a ragionare sulle risorse, e nodo quanto ci stiamo battendo per una migliore distribuzione nel nostro mondo. Dobbiamo ripartire delle regole, trovare un meccanismo di solidarietà che consente il rafforzamento del nostro sistema".