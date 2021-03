FIGC, Gravina assicura: "Il protocollo funziona, nessun campionato è a rischio"

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna propone anche un'intervista esclusiva a Gabriele Gravina, presidente della FIGC rieletto recentemente, che si è espresso così sul tema vaccini: "Vacciniamo noi l'Italia. Il calcio è pronto a offrire i suoi hub sportivi per accelerare l'immunizzazione del nostro Paese. I nostri club hanno un'organizzazione sanitaria: la offriamo per somministrare le dosi, ma nessuna priorità per gli atleti".

Protocollo, campionati e Nazionale. Il numero uno del calcio italiano si è poi espresso su altri temi, a cominciare dal protocollo, ribadendo la volontà di andare avanti: "Il protocollo funziona: i campionati non corrono alcun rischio. Il passaporto vaccinale può essere la chiave per riaprire gli impianti. Mancini? Siamo definendo i piani futuri: sì, per gli Europei arriverà il rinnovo".