Figc, Gravina: "Avrei esonerato prima Ventura. Non serviva Ancelotti, bastava un traghettatore..."

"Col senno di poi ha ragione". Stoccata di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nei confronti di Gian Piero Ventura, ex ct azzurro che negli ultimi giorni ha definito "facile" il girone dell'Italia: "Anche io ero convinto che ci saremmo qualificati contro la Svezia. Contro il Liechtenstein, Verratti ha corso per tutta la partita. La domanda è: due anni fa, Verratti giocava?".

Avrebbe esonerato Ventura prima dello spareggio?

"Certo, lo dissi all'epoca e non ero certo l'unico. Non penso che servisse Ancelotti, bastava un traghettatore, con un po' di rabbia in più".